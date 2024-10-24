Лікарі назвали 8 найпоширеніших причин закрепу та розповіли, як уникнути дискомфорту

Закреп – одна з найпоширеніших проблем зі здоров'ям у світі. Її легко усунути, але вона може мати довгострокові наслідки, якщо ви цього не зробите.

Якщо ви почуваєтеся некомфортно і не можете скористатися туалетом, корисно знати, що може за цим стояти.

Закреп є однією з причин здуття живота, нудоти, болю в животі та навіть болю в спині, він може серйозно вплинути на повсякденне життя багатьох людей.

Але закреп може бути викликаний такими простими речами, як приймання ліків, або особливостями способу життя, тому часто буває легко визначити причину та запобігти її повторному виникненню. Woman&Home поговорив з кількома гастроентерологами та дієтологами, щоб дізнатися, що викликає закреп та як полегшити дискомфорт.

Недостатня кількість клітковини в раціоні

Однією з найпоширеніших причин закрепу є недостатня кількість клітковини у вашому раціоні, каже Чун Тан, лікар загальної практики.

Клітковина допомагає підтримувати безперебійну роботу травної системи, том, якщо ви їсте багато оброблених продуктів, м'яса чи молочних продуктів, але недостатньо фруктів, овочів або цільного зерна, процес може сповільнитися. Додавання до вашого раціону продуктів з високим вмістом клітковини, як-от ягоди та волокнисті зелені овочі, може мати значення.

Інші харчові звички, які можуть спричинити закреп, включають вживання занадто великої кількості молочних продуктів. Згідно з дослідженням, непереносимість лактози становить 30% випадків закрепу.

Недостатня кількість вживаної води

Гідратація є ключем до кожної функції організму, тому не дивно, що недостатнє вживання води може вплинути на здоров'я нашого кишківника.

Коли ви п'єте недостатньо води, ваш організм отримує вологу з усього, що може, включно з вашим стільцем. Це може ускладнити його проходження. Тому якщо ви не п'єте достатньо води, це схоже на те, що ваш кишківник намагається виштовхнути маленьке каміння замість чогось м'якого і легкого, каже доктор Тан.

8 найпоширеніших причин закрепу / Фото: Credits

Проблеми з кишківником

Хоча не існує єдиного показника "здоров'я кишківника", є деякі класичні ознаки того, що ваш кишківник може потребувати підвищеної уваги, і закреп – один з таких маркерів, стверджує докторка Семмі Гілл, зареєстрована гастроентерологиня-дієтологиня.

Ваші звички в туалеті можуть багато розповісти про внутрішню роботу вашого кишківника. В ідеалі стілець має бути м'яким, об'ємним і легко виводитися. Цікаве недавнє дослідження Вашингтонського університету показало, що частота випорожнень реально впливає на загальний стан здоров'я.

Дослідники попросили понад 1400 здорових людей щодня записувати, скільки разів вони ходили до туалету, і результати показали, що склад мікробіому кишківника змінювався залежно від частоти випорожнень. Наприклад, якщо ви рідше користуєтеся туалетом, залишки їжі, що не перетравлюються (наприклад, клітковина), довше залишаються у вашому кишківнику. В разі закрепів (які трапляються лише один або два рази на тиждень) вони перемикаються на ферментацію білків після того, як мікроби ферментують і виснажують джерела клітковини. Це може призвести до викиду шкідливих сполук, які потрапляють до кровотоку.

Ігнорування потреб організму

Ніхто не любить користуватися туалетом у громадських місцях, але коли вам потрібно "сходити", вам варто "сходити". Коли стілець залишається в товстій кишці довше, ніж необхідно, вона продовжує вбирати з нього воду. Чим довше стілець залишається, тим більше води реабсорбується, роблячи стілець твердішим, сухішим і важчим для проходження, каже Деббі Грейсон, фармацевтка і дієтологиня.

Ігнорування позивів може також призвести до зниження чутливості у прямій кишці. Згодом організм стає менш сприйнятливим до сигналів, які вказують на те, що настав час спорожнити кишківник. Це може ускладнити виявлення потреби піти до туалету і ще більше затримати дефекацію, таким чином лише посилюючи закреп.

Якщо ви робите так занадто часто, це також може спричинити довгострокові проблеми.

Старіння

Хоча старіння безпосередньо не викликає закрепу, люди у віці частіше страждають від цього стану, ніж молоді. З віком м'язи травного тракту, особливо товстої кишки, можуть втрачати певну силу та ефективність, уповільнюючи перистальтику (скорочення м'язів, які переміщують їжу та інші речовини по тілу).

Це також може бути проблемою способу життя. Літні люди можуть бути менш фізично активними через проблеми з мобільністю, хронічні захворювання або малорухливий спосіб життя. Рух стимулює травну систему і сприяє регулярній дефекації. Крім того, у людей похилого віку часто знижується відчуття спраги і вони легко можуть зневоднюватися, що призводить до твердого стільця, оскільки для його пом'якшення потрібно менше води.

З віком також підвищується ризик деяких захворювань, як-от діабет 2 типу, хвороба Паркінсона, інсульт, хвороба Альцгеймера та деменція – всі вони можуть вплинути на роботу кишківника, каже докторка Дебора Лі, фахівчиня з жіночого здоров'я.

Деякі люди похилого віку можуть соромитися обговорювати проблеми з кишківником і нікому не розповідати про них, поки ситуація не вийде з-під контролю.

Недостатньо руху

Рух має безліч переваг: від підтримки м'язової маси в період менопаузи до зміцнення серцево-судинної системи та психічного добробуту. Він також відіграє велику роль у підтримці роботи травної системи.

Коли ви неактивні – чи то через сидіння на роботі, чи просто через недостатню кількість вправ, – ваш кишківник також може стати млявим. Уявіть собі це, як ліниву річку: якщо немає течії (або руху), все просто стоїть на місці.

Ліки

8 найпоширеніших причин закрепу / Фото: Credits

Ліки – ще одна поширена причина закрепів, настільки часта, що перерахувати всі медичні засоби, які їх викликають, просто неможливо.

Швидкість, з якою вміст шлунково-кишкового тракту проходить ним, залежить від вмісту клітковини та рідини, нервово-м'язової функції стінки кишківника і того факту, що немає перешкод для проходження вмісту шлунково-кишкового тракту. На ці параметри можуть впливати багато видів ліків, каже докторка Лі.

Подорожі

Якщо останнім часом ви багато подорожували – чи то відпустка, чи переїзд, – ви можете виявити, що ваша травна система працює не так, як завжди.

Внутрішній годинник організму (циркадний ритм) впливає на травлення і регулярність випорожнень. Зміна часових поясів або вашого звичайного графіка можуть порушити цей ритм.

Подорожі також зазвичай впливають на наші звички в їжі, що безпосередньо відображається на травленні та випорожненні, і ми також схильні пити менше води під час руху. Зневоднення змушує товсту кишку поглинати більше води зі стільця, що призводить до твердішого, сухішого стільця і закрепів.

Багато людей мають закреп під час подорожі через стрес від перебування в незнайомому місці або занепокоєння доступністю туалету, а занепокоєння може призвести до напруженості м'язів травного тракту, що сповільнить дефекацію.

Закреп і біль у спині

Дивно, але закреп може викликати біль у попереку у багатьох людей. Коли стілець накопичується в кишківнику, він може створювати великий тиск, особливо в нижній частині живота й тазу.

Цей тиск може навантажувати нерви у спині, викликаючи дискомфорт або біль. Уявіть собі, що це повітряна куля, яка переповнена – зрештою, цей додатковий тиск змусить якийсь інший орган відчути напруженість. Тому якщо у вас закреп, ваша спина також може це відчути.

Закреп і нудота

На жаль, нудота й закреп також ідуть пліч-о-пліч. Коли ваш кишківник забитий, відходи, які мають залишити ваш організм, залишаються у вашій системі довше, ніж потрібно. Це може викликати здуття живота, дискомфорт і так, нудоту.

Застряглі відходи чинять тиск на вашу травну систему, що може призвести до нудотного відчуття. Це також одна з найпоширеніших причин здуття живота.

Домашні засоби від закрепу

Запечені овочі / Фото: Credits

Перехід на переважно рослинну дієту. Рослинна їжа багата різними типами клітковини, тому зосередьтеся на цільнозернових продуктах, фруктах, овочах, горіхах, насінні та бобових. Певні волокна можуть збільшити обсяг вашого випорожнення, покращуючи його консистенцію і роблячи його м'яким і легшим. Поступово збільшуйте споживання клітковини за допомогою рослинної їжі, щоб дати кишківнику час адаптуватися.

Рослинна їжа багата різними типами клітковини, тому зосередьтеся на цільнозернових продуктах, фруктах, овочах, горіхах, насінні та бобових. Певні волокна можуть збільшити обсяг вашого випорожнення, покращуючи його консистенцію і роблячи його м'яким і легшим. Поступово збільшуйте споживання клітковини за допомогою рослинної їжі, щоб дати кишківнику час адаптуватися. З'їдайте два ківі на день. Ці волокнисті зелені фрукти входять до переліку кращих корисних для кишківника продуктів. Дослідження показали, що вживання двох ківі на день протягом 4 тижнів знижує напруженість, збільшує час проходження кишківником, а також знижує частоту дефекації та дискомфорт у людей із закрепами, каже докторка Гілл. Почніть з одного в перший тиждень, подивіться, як піде, потім збільште кількість до двох, і найкраще їсти їх разом зі шкіркою.

Ці волокнисті зелені фрукти входять до переліку кращих корисних для кишківника продуктів. Дослідження показали, що вживання двох ківі на день протягом 4 тижнів знижує напруженість, збільшує час проходження кишківником, а також знижує частоту дефекації та дискомфорт у людей із закрепами, каже докторка Гілл. Почніть з одного в перший тиждень, подивіться, як піде, потім збільште кількість до двох, і найкраще їсти їх разом зі шкіркою. Пийте багато води. За закрепів часто не беруть до уваги гідратацію, та насправді це дуже важливо. Кишківнику потрібна достатня кількість рідини для правильної роботи і підтримки травних процесів.

За закрепів часто не беруть до уваги гідратацію, та насправді це дуже важливо. Кишківнику потрібна достатня кількість рідини для правильної роботи і підтримки травних процесів. Регулярно займайтеся спортом. Більшість експертів рекомендують щонайменше 150 хвилин вправ середньої інтенсивності або 75 хвилин вправ високої інтенсивності щотижня. Якщо у вас мало часу, спробуйте, наприклад, бігати на місці або підніматися і спускатися сходами протягом однієї хвилини.

Більшість експертів рекомендують щонайменше 150 хвилин вправ середньої інтенсивності або 75 хвилин вправ високої інтенсивності щотижня. Якщо у вас мало часу, спробуйте, наприклад, бігати на місці або підніматися і спускатися сходами протягом однієї хвилини. Уникайте молочних продуктів. Оскільки непереносність лактози становить до третини випадків закрепу, варто скоротити споживання молочних продуктів і подивитися, чи зміниться ситуація, якщо ви почуваєтеся некомфортно. Якщо у вас непереносність лактози, сир, молоко, масло і йогурт будуть серед найгірших продуктів для здоров'я кишківника.

Коли звертатися до лікаря

Хоча закреп є тимчасовим станом, найчастіше важливо звернутися до лікаря, якщо ви помітили, що у вас є великі проміжки між випорожненням.

Частота випорожнень у різних людей сильно відрізняється. Від трьох разів на день до трьох разів на тиждень вважається нормою. Проте якщо власний ритм випорожнень вас гнітить або впливає на якість життя, зверніться до лікаря.

Крім того, якщо ви помітили будь-які інші симптоми, як-от кров у стільці, незрозуміла втрата ваги або сильний дискомфорт у животі, час звернутися по медичну допомогу. Іноді закреп може бути ознакою чогось серйознішого, тому не соромтеся пройти обстеження, якщо він постійний чи викликає занепокоєння.

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