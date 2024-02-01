Лікарі рекомендують: рецепт настоянки, яка заспокоює біль у горлі та прискорює одужання

Якщо говорити про кулінарію, то ці два продукти, можливо, не є класичною парою, але насправді це поєднання несе багато переваг для вашого здоров'я.

Поєднання здавалося б непоєднуваних смаків стало трендом наймодніших ресторанів, але часник із медом ви не знайдете навіть у найоригінальнішому з них. Проте галас навколо користі часнику та меду цілком реальний. Кожен інгредієнт містить антиоксидантні та протимікробні сполуки, які допомагають вам почуватися краще у разі кашлю чи нежитю. І вони можуть бути ще ефективнішими, якщо використовувати їх разом.

Про користь меду із часником Womans world розповіла Лаурі Райт, директорка програм харчування Університету Південної Флориди.

Користь часнику та меду

Коли у вас застуда чи інша інфекція, ваша імунна система запускає запальну реакцію, щоб боротися із хворобою. І саме через запалення може хворіти на горло, нежить або відчуватися ломота тілі, пояснює доктор Райт.

Ось тут і можуть прийти на допомогу мед та часник. Часник сам собою є відомим підсилювачем імунітету. А коли ви додаєте мед до часнику, ви збільшуєте користь.

Фактично, як показали дослідження, приймаючи лише 1-2 ч. л. меду, ви полегшуєте дискомфорт у горлі. А антиоксидантні сполуки в часнику, згідно з дослідженням, можуть допомогти вам швидше впоратися із застудою.

Крім того, часник і мед несуть у собі безліч інших переваг для здоров'я.

Чим корисний часник

Часник / Фото: Credits

Часник містить понад 2000 сполук, 500 з яких мають якийсь потенційний вплив на здоров'я, стверджує Майкл Фенстер, доктор медичних наук.

Більшість досліджень часнику було присвячено прийому екстрактів чи добавок часнику. Але експерти кажуть, що використання свіжих зубчиків часнику в їжу – найкращий варіант, який все одно може принести велику користь.

Ви отримаєте синергетичний ефект часнику в поєднанні з іншими продуктами, багатими на антиоксиданти, такі як фрукти, овочі та цільнозернові продукти, підкреслює докторка Райт. Крім того, часникові добавки можуть взаємодіяти з такими ліками як розріджувачі крові, але у разі свіжого часнику це не проблема. Намагайтеся включати до свого щоденного раціону 1–2 зубчики свіжого часнику, щоб зміцнити своє здоров'я.

Часник покращує здоров'я серця

Дослідження незмінно показують, що дієта, багата на часник, знижує загальний рівень холестерину, але особливо ефективно знижує рівень поганого холестерину ЛПНГ. Дослідження показало, що вживання лише одного зубчика часнику на день може знизити загальний рівень холестерину до 9%.

Часник також корисний для кров'яного тиску. Згідно з дослідженням, регулярне вживання часнику знижує систолічний АТ (верхнє число) до 5 пунктів, а діастолічний АТ (нижнє число) до 2 пунктів.

Заспокоює біль у разі артриту

Тим із нас, хто має артрит, антиоксиданти в часнику можуть допомогти зменшити біль, каже докторка Райт. За даними дослідження, у жінок з остеоартритом колінного суглоба, які щодня приймали часник, спостерігалося зменшення болю на 26% та зниження скутості на 13% вже через 12 тижнів.

Балансує рівень цукру в крові

Перепади рівня цукру в крові можуть викликати почуття голоду та схильність до потягу до їжі, не кажучи вже про підвищення ризику розвитку діабету 2 типу. Але аліцин, антиоксидантна сполука у часнику, може допомогти зберегти рівень глюкози більш стабільним. Фактично, згідно з дослідженням, він знижує рівень цукру в крові натще до 3 пунктів за 2 тижні і до 32 пунктів за 24 тижні.

Чим корисний мед

Мед / Фото: Credits

Мед набагато корисніший за цукор — з цим ніхто не сперечається. Але давайте конкретизуємо, чим корисний мед.

Захищає від хронічних захворювань

Мед має протимікробні, антиоксидантні та протизапальні властивості, говорить Джинджер Галтін, магістерка медичних наук. Це може допомогти зберегти ваші клітини здоровими і боротися з ушкодженнями, які з часом можуть призвести до хронічних захворювань, таких як хвороби серця та діабет 2 типу, йдеться у дослідженні.

Покращує здоров'я кишечника

Мед робить більше, ніж просто лоскоче ваші смакові рецептори. Він корисний для кишківника. У меді багато пребіотиків. Ці корисні сполуки живлять корисні бактерії у кишечнику, підтримуючи здоровий мікробіом. Вони настільки добре живлять кишечник, що дослідники стверджують, що дієта, багата на пребіотиків, може підтримати здорову імунну систему і навіть покращити ваш настрій.

Як приготувати мед з часником

Щоб скористатися цілющими властивостями часнику та меду, доктор Фенстер пропонує готувати мед, настояний на часнику.

складники

300 г (близько 1 склянки) зубчиків часнику, очищених та злегка роздавлених

250 мл (близько 1 склянки) сирого, бажано місцевого та органічного меду. Уникайте пастеризованого чи обробленого меду

декілька гілочок улюбленої трави (за бажанням)

Приготування

Помістіть очищені зубчики часнику в банку з широкою шийкою (це значно полегшить видалення зубчиків). Додайте стільки меду, щоб повністю покрити часник. Ви можете додати трави, такі як свіжий чебрець. Як і у випадку із зубчиками часнику, переконайтеся, що трави повністю покриті медом і занурені в нього. Накрийте банку кришкою, але не закривайте її повністю, якщо не використовуєте банки із самовентиляцією. Зберігайте у прохолодному темному місці від кількох днів до кількох тижнів. Дайте часнику забродити. Він буде готовий, коли почнете помічати маленькі бульбашки на поверхні меду. Якщо ви зберігаєте його в темному прохолодному місці, можете використовувати його протягом декількох місяців.

Як приймати часниково-медовий еліксир

Щойно часниково-медовий настій буде готовий, ви можете приймати його за перших ознак застуди. Потрібно пити ложку цього меду кілька разів на день, щоб полегшити біль у горлі, — каже лікарка Райт. Або додайте зубчик маринованого подрібненого часнику та ложку меду в кухоль, наповнений гарячою водою, і приготуйте заспокійливий часниковий чай.

Ви також можете використовувати мед та часник із кулінарною метою. За словами доктора Фенстера, часниковий смак меду надає приємної солодко-гострої нотки таким речам, як маринади та заправки для салатів. Ви також можете вийняти зубчики часнику і використовувати їх у пікантних стравах, таких як соті або соуси. Часник, як і раніше, матиме часниковий смак, але він також матиме м'яку насолоду меду.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати будь-який план лікування чи профілактики або змінювати систему харчування.

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