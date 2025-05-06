Лікування алергії: лікар розповів, які методи працюють, а які є мітом

Квітка / © Associated Press

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Сінна лихоманка є однією з найпоширеніших алергій, яка проявляється від кінця березня до середини травня і триває протягом усього літа. Зі зростанням температури симптоми сінної лихоманки погіршуються, оскільки рослини виробляють більше пилку.

Доктор Амір Хан поділився з Woman&Home своїми порадами для тих, хто страждає в теплі місяці від алергії.

Чому лікування алергії місцевим медом не працює

Один зі способів запобігти симптомам сінної лихоманки, який є повним мітом, — це місцевий мед. Це просто не працює, каже доктор Амір Хан.

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Вживання місцевого меду не десенсибілізує вас і не зменшує ваші симптоми. Бджоли збирають мед з квітів, а не з трав, бур’янів і дерев, які викликають ваші симптоми.

Сінна лихоманка — це алергічна реакція на пилок, який переноситься повітрям, але вона також може бути реакцією на пил, цвіль і навіть лупу домашніх тварин, пояснює лікар.

Як лікувати алергію

Два варіанти, які довели свою ефективність для запобігання і боротьби з симптомами, — це натуральні засоби від сінної лихоманки, щоб уникнути пилку, та ліки, щоб запобігти появі симптомів.

В разі сезонної сінної лихоманки для полегшення свого стану ви можете спробувати такі речі:

Перебувати вдома.

Не розвішувати на вулиці білизну для сушіння.

Зачиняти всі вікна вдома, щоб запобігти потраплянню пилку.

Носити сонцезахисні окуляри, щоб пилок не потрапляв в очі.

Приймати душ після повернення додому, щоб змити пилок, який міг прилипнути до вас.

Усе це може принести певне полегшення, стверджує доктор Хан.

Доктор рекомендує вам звернутися до свого сімейного лікаря, який, можливо, призначить стероїдний назальний спрей принаймні за два тижні до початку прояву симптомів. Це краще для профілактики, ніж антигістамінні препарати, каже він.

Назальні спреї зменшують запалення, а стероїди, що містяться в них, можуть запобігти надмірній реакції вашої імунної системи на пилок.

Антигістамінні препарати найкраще підходять для тих, хто вже відчуває симптоми. Тож якщо у вас свербить горло, сльозяться очі, а ніс закладений — час іти до аптеки.

Протиалергічні ліки найкраще приймати для полегшення симптомів, і вони поділяються на старіші та новіші покоління. Старіші можуть викликати сонливість і вважаються менш ефективними, тому їх краще уникати, каже він.

Вибирайте новіші покоління, вони діють довше і не викликають сонливості. Ваш лікар зможе допомогти вам вибрати правильний антигістамінний препарат.

Як зрозуміти, на що у вас алергія

Пора року, коли у вас починаються симптоми алергії, допоможе зʼясувати, на що саме реагує ваш організм. Якщо симптоми у вас з’являються навесні, у вас, ймовірно, алергія на пилок дерев, як-от береза, дуб та ясен, водночас ті, хто чхає влітку, ймовірно, мають алергію на пилок трав, каже Хан.

А якщо сінна лихоманка у вас цілий рік, є ймовірність, що ви маєте алергію на пилових кліщів, цвіль або лупу домашніх тварин, додає він.

Дата публікації 16:54, 18.07.24 Кількість переглядів 404 Не пропустіть ці симптоми! Як розпізнати алергію на сонце? Поради дерматолога