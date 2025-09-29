Лікування та профілактика мігрені: корисні поради від доктора медичних наук

Лікування та профілактика мігрені: корисні поради від професора та доктора медичних наук / © Credits

Часто пацієнти сприймають її лише як «головний біль», який можна «перетерпіти» чи зняти таблеткою, але сучасна медицина підходить до мігрені комплексно, її можна контролювати та значно полегшити симптоми, якщо дотримуватися правильного підходу.

Професор і доктор медичних наук Вадим Білошицький у розмові для YouTube-каналу Марічки Падалко пояснює, що мігрень не є хворобою, яку можна повністю вилікувати, але більшість пацієнтів може досягти значного полегшення та зменшення частоти нападів.

Різниця між епізодичною та хронічною мігренню

Важливо розрізняти:

Епізодична мігрень — кількість днів із головним болем менше половини місяця.

Хронічна мігрень — біль турбує більшість днів на місяць.

Часто за хронічного головного болю його характеристика змінюється та пацієнт може відчувати фоновий помірний біль з періодичними сильними нападами.

Як лікувати напад

Лікування мігрені включає симптоматичну терапію, але важливо дотримуватися правил безпечного приймання препаратів:

Парацетамол та інші препарати не слід використовувати понад 15 днів на місяць.

Комбіновані чи сильні протимігреневі препарати — не більше 10 днів на місяць.

Часте приймання ліків може призвести до звикання та медикаментозного головного болю, коли біль починає повертатися ще частіше. Тому критично важливо вести щоденник головного болю, щоб відстежувати дні нападів і використання ліків.

Профілактика мігрені

Профілактичне лікування дозволяє зменшити частоту нападів і покращити якість життя. Воно включає:

Регулярну фізичну активність. Дослідження показують, що 30–60 хв аеробного навантаження 3–4 рази на тиждень значно знижує частоту нападів.

Контроль тригерів. Найчастіші провокатори мігрені: стрес і вихід зі стресу, порушення сну чи нерегулярний режим, пропускання приймання їжі, зміни погоди, алкоголь, особливо червоне вино, шампанське та пиво.

Збалансоване харчування та гідратація. Регулярні приймання їжі, достатнє споживання води та обмеження шкідливих продуктів зменшують ризик нападів.

Медикаментозна профілактика. Для пацієнтів із частими чи важкими нападами лікар може підібрати спеціальні превентивні препарати, які зменшують кількість днів із мігренню.

Жіночі особливості

Мігрень часто пов’язана з гормональними коливаннями. Багато жінок після настання менопаузи відзначають полегшення симптомів, хоча іноді мігрень може навіть загострюватися.

Важливо індивідуально підходити до лікування, обговорювати з лікарем всі напади та симптоми, а також вести щоденник, щоб точно оцінювати ефективність терапії.

Мігрень — це не лише головний біль, а складне неврологічне захворювання, яке можна контролювати та значно полегшувати. Правильне лікування нападів, профілактика тригерів, ведення щоденника та здоровий спосіб життя дозволяють більшості пацієнтів зменшити частоту та інтенсивність болю, повернути активність та якість життя.

Сучасна медицина дозволяє допомогти більшості людей з мігренню, наголошує професор Вадим Білошицький, головне, за його словами, — системний підхід, контроль тригерів та правильне використання ліків.

