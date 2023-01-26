Лікування безсоння препаратами: що потрібно знати пацієнтові

Лікарські препарати для лікування безсоння, як і раніше, залишаються найбільш популярними в клінічній практиці.

Професійна терапія розладу сну розпочалася в далеких 1950-х роках – саме тоді вже широко використовувалися барбітурати. На ті часи це були дуже небезпечні речовини, які швидко й сильно викликали звикання, а їхнє передозування нерідко призводило до летального кінця.

45 з 50-ти людей стверджують, що щонайменше один раз на рік вживають снодійні засоби, які відпускаються без рецепта лікаря.

Лікарка сімейної медицини Крістіна Шевченко розповідає про те, що потрібно знати пацієнтові про препарати, які використовуються для лікування безсоння.

Фармакологічне лікування безсоння: найвідоміші засоби

Під час фармакологічного лікування безсоння можливе застосування таких груп препаратів: снодійні й седативні засоби з групи похідних бензодіазепіну, нейролептики та антигістамінні засоби, а також безрецептурні препарати, наприклад, мелатонін, меліса, валеріана.

Снодійні та похідні бензодіазепіну

Бензодіазепіни з'явилися у 1960-х роках, винайшов їх Леон Штернбах – польський фармацевт єврейського походження. Тоді бензодіазепіни рекомендували для терапії багатьох станів: безсоння, неврозів, тривожних розладів і навіть післяпологової депресії.

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В сучасному світі така група препаратів призначається зазвичай для короткочасного лікування безсоння, викликаного стресом чи неврозами. Похідні бензодіазепіну, крім снодійної, мають також анксіолітичну (протитривожну) дію, що дозволяє організмові розслабитися й легше заснути. Проте варто знати і "зворотний бік" дії таких ліків, а саме можливість порушення пам'яті і когнітивних функцій, пригнічення дихального центру, порушення координації рухів.

Бензодіазепіни протипоказані пацієнтам старше 65 років через підвищений ризик погіршення пам'яті та порушення рухової активності.

Водночас бензодіазепіни позбавлені багатьох недоліків седативно-снодійних засобів попереднього покоління, як-от барбітурати, які зараз майже не застосовуються.

Цікавий факт: бензодіазепіни, як людська група препаратів, знайшли застосування і у ветеринарії – як терапія першої лінії в разі судом та епілепсії у кішок.

Нейролептики, або антипсихотичні препарати

Це клас ліків застосовується переважно для лікування психічних розладів, головно шизофренії та інших психозів, за яких виникають продуктивні симптоми: марення, галюцинації чи розлади діяльності. Однак у малих дозах така група препаратів може призначатися і для лікування розладу сну – безсоння.

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Раніше широке використання традиційних нейролептиків обмежувалося високим ризиком виникнення побічних ефектів, зокрема надмірної сонливості. Але поява в сучасній фармакології нейролептиків нового покоління, головною особливістю яких є набагато краща переносимість та менша кількість побічних ефектів, докорінно змінила підхід до цієї групи препаратів. Вже перші нейролептики нового покоління підтвердили свої переваги й ефективність у лікуванні безсоння з використанням у малих дозах за призначенням лікаря.

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Антигістамінні препарати

Це ще одна група лікарських засобів, які нерідко використовуються як седативні та снодійні, хоча й відомі своїм протиалергічним ефектом. Сьогодні існують два покоління антигістамінних препаратів: перші – з великим седативним потенціалом, який використовується для лікування безсоння, другі – без седативного потенціалу, які застосовуються для усунення симптомів алергії.

Через відсутність контролю за прийманням антигістамінних медикаментів не можна забувати про їхні побічні дії, серед яких: порушення психомоторної діяльності, когнітивних функцій (особливо у осіб похилого віку), запаморочення, підвищена стомлюваність та дзвін у вухах.

Трав'яні (натуральні) засоби

Засоби на основі рослинних компонентів найчастіше використовуються в разі безсоння. Їхня популярність пов'язана з доступністю та низьким ризиком розвитку побічних ефектів.

Досі було проведено дуже мало достовірних плацебо-контрольованих досліджень, тому важко однозначно коментувати їхню ефективність. Проте існують деякі, хоча і не нові дослідження, що свідчать про поліпшення сну під час приймання рослинних засобів на основі валеріани. Так, у дослідженні для Національного центру біотехнологічної інформації цитується: "Результати показали, що валеріана буде ефективною для суб'єктивного покращення безсоння, хоча її ефективність не була продемонстрована кількісними чи об'єктивними вимірами".

Ще одне дослідження за 2011 рік показало деяку ефективність валеріани для покращення сну під час менопаузи. Так, у дослідженні автори зазначили: "У 30% учасників групи спостерігалося покращення якості сну".

Мелатонін, або гормон сну

Мелатонін стає все популярнішою харчовою добавкою для покращення загальної тривалості сну, допомагає в разі втоми через зміну часових поясів, а також нормалізує циркадні ритми. Мелатонін викликає сонливість після настання темряви і дозволяє прокинутися вранці бадьорими.

Безсоння є найпоширенішим розладом сну, на нього страждають близько 30% населення земної кулі, половина з яких – люди старше 50 років. Серед цієї кількості майже у 1/3 розлад сну має хронічний перебіг, коли без снодійних препаратів не впоратися.

Пам'ятайте, що будь-який снодійний засіб, що відпускається без рецепта, також потребує консультації з лікарем. Важливо розуміти, що такі ліки можуть як допомогти, так і нашкодити.

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