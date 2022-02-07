Лікування за допомогою струмів: кому показаний іонофорез, гальванізація та електрофорез

Лікування за допомогою слабких струмів, або електрофорез, – один із напрямків у фізіотерапії. Лікувальний ефект досягається за рахунок одночасного впливу слабких струмів та лікарських препаратів.

Електрофорез, або тобто іонофорез, — це введення різних лікарських та косметичних препаратів за допомогою електричного струму. Лікувальний електрофорез заснований на комбінованому (одночасному) впливі постійного струму, найчастіше гальванічного, і невеликих кількостей препарату, суміші кількох лікувальних засобів або косметичних коктейлів, що надходять з ним в організм. Лікар сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про лікування за допомогою струмів.

Що таке електрофорез (лікування струмом)

Лікування струмами низької частоти – популярна реабілітаційна процедура, яка називається лікувальним електрофорезом. Через потік постійного струму до організму потрапляють невеликі кількості ліків. Поєднання таких факторів, як низька швидкість іонів, обмеження сили струму та часу впливу, проникність шкіри, дає можливість проникати лікарським засобам у глибші шари епідермісу.

Електрофорез має широкий перелік показань, до якого входять такі проблеми, як: артрити, артрози, запальні процеси скелетних м'язів, забиті місця та гематоми. Іонофорез (електрофорез) активно використовується в косметології при акне, зморшках, розширених порах, тьмяному кольорі обличчя.

Іонофорез і гальванізація: одне й те саме чи ні?

І іонофорез, і гальванізація є струмовими терапіями, в яких використовується постійний струм. Основна відмінність полягає в тому, що гальванізація спрямована на вплив струму на організм, тоді як дія іонофорезу використовує гальванічний струм для більш ефективного введення препарату у хвору ділянку.

Який вигляд має лікування іонофорезом

Лікування починають із нанесення препарату на уражену ділянку. Зазвичай засіб має рідку або гелеву форму та розподіляється на ураженій ділянці, після чого прикріплюють електроди. Після підключення постійний струм тече від одного електрода через хвору ділянку до іншого, транспортуючи ліки до тканин. Під час процедури пацієнти можуть відчувати поколювання або легке печіння, що є цілком нормальним і означає, що процедура йде, як належить.

На початку процедури також визначається відповідна доза струму, щоб вона була ефективною та комфортною для пацієнта. Вплив струмом займає близько 20 хвилин, під час неї пацієнт лягає або сидить на кушетці. Процедури іонофорезу зазвичай проводять курсами – потрібно не менше 10 відвідувань.

Іонофорез та його переваги

Можливість неінвазивного введення препарату в уражену ділянку є, безумовно, найбільшою перевагою процедури. Завдяки струму ліки вводяться ефективно та безболісно для пацієнта, не викликаючи типових побічних ефектів, як при прийомі препаратів внутрішньо. До того ж таке лікування є недорогим і може проводитися як у приватних клініках, так і в державних поліклініках.

Лікування іонофорезом безболісне, ​​дуже дешеве, широкодоступне і не має великої кількості протипоказань.

Відгуки про іонофорез, як правило, позитивні. Це процедура, яка дає результати після першого застосування, наприклад, при невралгії, та високо оцінюється пацієнтами за ефективністю. Крім того, його сприятливий вплив знайшов застосування у багатьох галузях медицини та косметології. Він корисний навіть у стоматології: іонофорез іноді застосовують для лікування підвищеної чутливості зубів та післяопераційного болю.

Види іонофорезу (електрофорезу)

З урахуванням типу медикаментів, які використовуються під час процедури, розрізняють:

Аналгетичний іонофорез. Під час маніпуляції вводять знеболювальні препарати; застосовується при різних видах запалень, дегенерації, ревматичних захворюваннях після травм.

Гальваногрязь-електрофорез. Передбачає одночасне використання гальванічного струму та лікувальних грязей.

Іонофорез з йодидом калію. Застосовується у гінекології, ортопедії, ендокринології.

Іонофорез із хлористим кальцієм. Рекомендується при ЛОР-захворюваннях, порушеннях кровообігу в судинах головного мозку, виразковій хворобі ШКТ.

Іонофорез із цинком. Застосовується при лікуванні ран і виразок, що важко гояться, а також при гінекологічних захворюваннях.

Показання до іонофорезу

Іонофорез – це форма терапії зі сприятливим ефектом, яка рекомендується при багатьох захворюваннях. Показаннями до застосування іонофорезу є численні проблеми, а саме:

вазомоторні розлади;

запалення м'яких тканин;

лікування дрібних суглобів;

невралгія;

зубний біль.

Цей метод терапії ефективний і для шкіри обличчя, тому широко використовується в косметології за таких проблем, як:

розширені капіляри та пори;

в'ялість шкіри;

зморшки;

рубці, постакне;

зміна кольору шкіри.

Для досягнення найкращих результатів у косметології ця форма терапії часто використовується у поєднанні з іншими методами. Наприклад, завдяки поєднанню таких процедур, як іонофорез та ультразвук (сонофорез), активні речовини швидше проникають в епідерміс і досягають глибших шарів шкіри.

Іонофорез та його протипоказання

Як і з більшістю фізіотерапевтичних процедур, до застосування іонофорезу існують протипоказання. Найбільш важливим є онкологічний анамнез, що повністю виключає всі види лікування постійним струмом, у тому числі іонофорез. Також протипоказанням до процедури є хвороби серця, зокрема атеросклероз. Іонофорез також не слід проводити людям з імплантованим кардіостимулятором.

Іншими протипоказаннями є виразкові ураження шкіри, загострення хронічних захворювань, ГРЗ/ГРВІ та вагітність.

Перед процедурою також слід уважно ознайомитися зі складом препарату, щоб перевірити, чи немає у вас алергії на будь-який з його компонентів. Лікар повинен запитати про всі захворювання, рани та алергії, перш ніж пропонувати іонофорез.

Електрофорез у лабораторній діагностиці

Електрофорез також використовують для медичної діагностики. Він дозволяє визначити кількість білкових фракцій у сироватці крові. Цей тест найчастіше проводиться при проблемах із печінкою та кров'ю. Дослідження ідентифікує різні типи білків, які переміщуються з різною швидкістю електричному полі.

Показаннями до такого аналізу є підозра на пухлинні захворювання, патології системи кровотворення, хронічні запалення та інфекції, аутоімунне захворювання. Сам тест є типовим здаванням крові.

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