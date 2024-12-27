Ліниві вправи для покращення зору: поради лікаря

Коли ми проводимо багато часу перед екранами гаджетів, наші очі піддаються значному навантаженню. Через це зір може погіршуватися, а це викликає дискомфорт і втому.

Лікар Василь Чайка запропонував простий, проте ефективний "лінивий" метод для підтримання та покращення зору. Ці вправи не потребують багато часу чи спеціальних умов, проте регулярність — ключ до успіху.

Метод складається з двох частин

Стимуляція очних яблук

Ця вправа допомагає покращити кровообіг у зоні очей, що позитивно впливає на їхній стан.

Сядьте зручно у кріслі чи на стільці, щоб ви могли розслабитися. Великими пальцями рук легенько натискайте на закриті очні яблука. Важливо, щоб натискання не викликало болю чи дискомфорту. Частота рухів — два натискання на секунду: "раз-два, раз-два". Продовжуйте вправу протягом однієї хвилини.

Ця техніка сприяє розслабленню м’язів очей та зняттю напруги після тривалого навантаження.

Тренування фокусування

Ця вправа дозволяє тренувати акомодаційні здібності очей, тобто здатність фокусуватися на предметах, які знаходяться на різних відстанях.

Візьміть звичайну ручку чи олівець і витягніть руку вперед, тримаючи предмет на рівні очей. Дивіться на кінчик ручки. Поступово наближайте її до обличчя, доки зображення не почне двоїтися. Як тільки ручка почне розпливатися, відведіть погляд на стіну, вікно чи інший віддалений об’єкт. Поверніться до початкового положення, знову сфокусуйтеся на ручці та повторіть рух, поступово наближаючи предмет.

Регулярність — запорука результату

Виконуйте обидві вправи 2-3 рази на добу. Для досягнення максимального ефекту дотримуйтесь цього режиму протягом 30 днів. Лікар Чайка запевняє, що вже за місяць ви зможете помітити покращення зору, зменшення втоми очей та підвищення їхньої витривалості.

Чому це працює

Легкий тиск покращує кровообіг, а це сприяє насиченню тканин киснем і поживними речовинами.

Постійна зміна об’єкта фокусування зміцнює м’язи очей та запобігає розвитку спазму акомодації, що є поширеною причиною погіршення зору.

Вправи для очей, які пропонує лікар Василь Чайка — це легкий та доступний спосіб покращити зір, не докладаючи значних зусиль. Вони підходять для будь-якого віку та можуть виконуватися вдома, на роботі чи навіть у транспорті.

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