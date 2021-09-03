Лишай у дитини: як лікувати

Діти у віці особливої любові до вуличних кошенят і цуценят ризикують заразитися неприємним захворюванням, яке в народі називається лишаєм. Про те, що батькам важливо знати про це захворювання, ми поговорили з дитячим лікарем-дерматологом медичної мережі "Добробут" Оленою Дєєвою.

Лишай – це група дерматологічних захворювань, які включають в себе п'ять захворювань: рожевий лишай (Жибера), червоний плаский лишай, висівкоподібний лишай, стригучий лишай та оперізувальний лишай. Коли говорять про лишай у побутових розмовах, зазвичай, мають на увазі стригучий лишай. Це грибкове захворювання, яке викликається паразитарними грибами роду Мікроспорум або Трихофітон.

Найчастіше у людей зустрічається мікроспорія: грибкове захворювання, яке викликається грибами роду Мікроспорум і вражає шкіру, волосся, рідко нігті. Мікроспорія ділиться на два види:

антропонозна – передається від людини до людини. Інкубаційний період захворювання (час від засівання грибком до клінічних проявів) тривалий: місяць-півтора;

зоонозна – передається людині від тварини через предмети, інфіковані шерстю або лусочками шкіри тварин. Інкубаційний період – 3-7 днів.

Зазвичай, мікроспорією хворіють діти, дорослі складають лише близько 10%. Хворіють частіше діти дошкільного і молодшого шкільного віку. Частіше зустрічається зоонозна мікроспорія, що логічно: маленькі діти небайдужі до бродячих котів і собак. Особливо до маленьких особин, які якраз найчастіше бувають заразними: цуценят і кошенят. Пік захворювання – зазвичай кінець літа і осінь, оскільки в ці періоди найчастіше бувають приплоди у кішок. При цьому у кішок зустрічається носійство грибка без клінічних проявів приблизно у 2% особин, і вони також заразні.

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Прояви захворювання

Для висипань на гладкій шкірі характерні такі клінічні прояви: рожеві плями з серединою, яка лущиться, чіткі межі, піднятий по колу плям валик, на поверхні якого є бульбашки, рожеві вузлики, лусочки, дрібні серозні скоринки. На волосяній шкірі голови можна спостерігати, переважно, два-три великі вогнища і кілька дрібних на периферії, усередині яких волосся обламується на рівні 5-8 мм від поверхні шкіри, а на обламаних волосинках утворюються сірі муфти (це чиста культура гриба).

Діагностика

На прийомі дерматолог спочатку оглядає клінічні прояви. Потім проводить огляд під діагностичним приладом, який називається лампою Вуда. Трихопетії під лампою Вуда не видно, а мікроспорія люмінісціює смарагдовим світлом. Наступний етап – лабораторна діагностика. З уражених ділянок або беруться волосинки, або робиться зішкріб лусочок шкіри з вогнищ і визначається наявність спір або міцелій гриба. За допомогою такого аналізу визначається вид грибів.

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Лікування лишаю

Залежно від результатів діагностики вибирається тактика лікування. Почнемо з того, що за нинішнім Наказом МОЗ всі грибкові захворювання, зокрема трихопетія і мікроспорія, лікуються в стаціонарі. Дитина, у якої є прояви лишаю, є потенційно небезпечною для оточення. За великих процесів тим паче необхідне стаціонарне лікування. Як виняток можуть залишити дитину лікуватися вдома, якщо батьки в змозі забезпечити індивідуальний догляд і постійну санацію середовища проживання, а також якщо можуть ізолювати її від колективу і інших дітей, навіть братів і сестер. При цьому ми говоримо про поодинокі висипання, а не про великий процес, і про захворювання, що не торкнулося волосяної шкіри голови.

Лікування проводиться обов'язково під наглядом дерматолога. Регулярно проводиться клінічна діагностика та огляд під лампою Вуду, щоб коригувати преебіг лікування. Тривалість і складність лікування залежить від ступеня ураження, кількості вогнищ і віку дитини. Якщо вогнище ураження розташоване на волосяній частині голови, призначаються протигрибкові препарати всередину. У такому разі лікування триває щонайменше місяць, а буває до двох-трьох місяців. При поодиноких вогнищах і відсутності ураження пушкового волосся можливе лікування тільки місцевими препаратами. В такому разі можна досягти позитивного результату за два-чотири тижні.

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Не займайтесь самолікуванням!

Часто на прийом до дерматолога приходять люди, які до цього вже намагалися лікувати мікроспорію в домашніх умовах. Часто для цього використовують сік часнику або цибулі, оцет, сік лимона, буває навіть застосовуються хлоровмісні речовини, мийні засоби й т. д. Ці методи можуть викликати контактні дерматити аж до хімічних опіків. Часто на місця ураження наносять фарбувальні речовини: попіл, чистотіл. Це разом з бактеріальною інфекцією, яка часто приєднується "завдяки" народним методам лікування, значно ускладнює діагностику і перебіг лікування.

Профілактика поширення лишаю:

хвору дитину необхідно ізолювати і лікувати під наглядом дерматолога;

важливо виявити за можливості джерело інфекції. Якщо це собака чи кіт, тварину потрібно відвезти у ветеринарну клініку;

лікар обов'язково збирає контакти дітей, з якими контактувала хвора дитина, і їх також необхідно оглядати у дерматолога двічі з інтервалом у тиждень у випадку зоонозної форми і кожні п'ять днів протягом п'яти-шести тижнів за антропонозної форми;

обов'язково проводиться дезінфекція будинку, в якому живе хворий. Дезінфікується одяг, гребінці, постільна білизна, головні убори, натільний одяг. Всі речі перуться, пропрасовуються; санепідемстанція також може прислати спеціаліста з розчином для дезінфекції. Можна самостійно в домашніх умовах обробляти хлорвмісними розчинами всі місця, де перебувала дитина, її речі та іграшки (іноді м'які іграшки рекомендується викинути).

Дякуємо за консультацію дитячому лікарю-дерматологу медичної мережі "Добробут" Олені Дєєвій, dobrobut.com.

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Тетяна Корякіна

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