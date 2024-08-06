Листя полуниці: садівниця розповіла про їхню користь та використання

Вважається, що листя полуниці значно корисніше за плоди та має більше корисних властивостей для нашого організму.

Садівниця Jil Hinds розповіла своїм підписникам, що листя полуниці має більше користі для здоров’я, ніж самі ягоди. Вони повністю їстівні та містять багато антиоксидантів, вітаміну С, кальцію та заліза. Ви можете насолоджуватися зеленим листям додавши його до свого салату або смузі.

Подібно до самих ягід, листя полуниці також містять антиоксиданти, включаючи флавоноїди та фенольні сполуки, які необхідні для боротьби з вільними радикалами в організмі. Вільні радикали пов’язані з багатьма захворюваннями, включаючи діабет, рак і хвороби серця.

Крім того, листя полуниці також мають протизапальні властивості, що може бути дуже корисним для організму, особливо для тих, хто відчуває хронічне запалення. Воно може викликати біль, наприклад артрит, а також призвести до розвитку різних захворювань.

Листя полуниці також допомагає травленню і навіть може використовуватися як природний сечогінний засіб. Листя стимулює вироблення сечі й таким чином, підтримує баланс рідини в організмі.

Один з улюблених способів використання листя полуниці в авторки є приготування холодного чаю без кофеїну.

Рецепт:

Зберіть 5-10 листків полуниці;

Промийте листя (можна з ягодами);

Додайте листя в чайник з водою;

Доведіть до кипіння, вимкніть та дайте охолонути;

Подавайте чай з льодом;

Можете прикрасити його лимоном і полуницею.

Поради:

Авторка не додає підсолоджувачів, але ви можете додати на свій смак.

Не бійтеся споживати разом з плодами й листя полуниці та готувати з нього смачний та ароматний чай. Проте, якщо ви сумніваєтесь, або маєте алергію на полуницю, краще проконсультуйтеся з лікарем.

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