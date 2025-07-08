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ТСН у соціальних мережах

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Літо та шкіра: 12 розповсюджених проблем і як їх уникнути

Літо — це час сонячних днів, відпусток і пляжного відпочинку. Але разом із задоволенням приходять і виклики для нашої шкіри.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Літо та шкіра: 12 розповсюджених проблем і як їх уникнути

Літо та шкіра: 12 розповсюджених проблем і як їх уникнути / © Credits

Спека, волога, сонце, морська сіль і хлорована вода можуть стати справжнім випробуванням для епідермісу. Видання American Academy of Dermatology Association назвало 12 найпоширеніших літніх проблем зі шкірою та як ефективно попередити їхню появу.

Висипання від акне

У спеку піт змішується з бактеріями та шкірним салом, закупорює пори, особливо у тих, хто схильний до акне.

Що робити:

  • Обережно промокайте піт чистим рушником — не витирайте.

  • Періть головні убори, пов’язки, рушники та спортивний одяг після кожного використання.

  • Використовуйте косметику з позначкою «non-comedogenic» (не закупорює пори).

Суха та подразнена шкіра, попри вологість

Сонце, кондиціонери, морська та хлорована вода можуть зробити шкіру сухою навіть у спекотному вологому кліматі.

Рішення:

  • Приймайте душ після басейну з м’яким гелем для тіла, бажано для плавців.

  • Уникайте використання гарячої води — краще тепла чи прохолодна.

  • Зволожуйте шкіру після кожного купання, обирайтн креми без ароматизаторів.

  • Вмикайте зволожувач повітря вдома, якщо кондиціонер сушить шкіру.

Фолікуліт — запалення волосяних фолікулів

Це нагадує акне, але супроводжується свербінням і болем.

Як уникнути:

  • Одразу після тренування переодягайтеся та приймайте душ.

  • Носіть вільний одяг, який дихає.

  • Уникайте джакузі чи гідромасажних ванн з невідомим рівнем хлору.

Інфекції після манікюру чи педикюру

Салонні процедури можуть стати джерелом грибкових чи бактеріальних інфекцій.

Рекомендується:

  • Обирайте перевірені салони з ліцензією.

  • Ніколи не дозволяйте обрізати кутикулу.

  • Ідеально — мати власні стерильні інструменти.

Мелазма

Сонце посилює прояви темних плям, переважно на обличчі.

Порада:

  • Щодня наносьте крем з SPF 30 або вище.

  • Носіть капелюхи з широкими полями.

  • Уникайте сонця у пікові години (з 11 до 16).

Алергічні реакції на рослини

Отруйний плющ, дуб або сумах містять урусіол, який викликає сильний свербіж.

Профілактика:

  • Вивчіть зовнішній вигляд цих рослин.

  • Носіть закритий одяг під час походів у ліс.

  • Якщо доторкнулися — негайно промийте шкіру милом і водою.

Пітниця (теплова висипка)

Це дрібні сверблячі прищики, які виникають через заблоковані потові залози.

Щоб уникнути:

  • Обирайте легкий одяг з натуральних тканин.

  • Тренуйтеся у прохолодний час або у кондиціонованому приміщенні.

  • Приймайте охолоджувальний душ після активності.

Морський висип

Викликається личинками медуз або анемон, які застряють під купальником.

Рішення:

  • Уникайте вод, де були зареєстровані випадки подібного висипу.

  • Після купання швидко знімайте купальник і приймайте душ.

  • Якщо з’явився висип — не тріть шкіру.

Алергія на сонце

Деякі ліки чи генетична схильність можуть викликати висип у відповідь на ультрафіолет.

Як уникнути:

  • Уточніть у лікаря чи викликає ваш препарат фотосенсибілізацію.

  • Використовуйте захисний крем і закритий одяг.

Сонячні опіки

Одна з найпоширеніших проблем літа, яка може призвести до раку шкіри.

Профілактика:

  • Наносьте сонцезахисний крем SPF 30+ що дві години.

  • Носіть капелюхи, окуляри та одяг із захистом від ультрафіолету.

  • Уникайте прямого сонця вдень.

«Вухо плавця»

Вода, яка потрапила у слуховий канал, сприяє розвитку інфекції.

Поради:

  • Використовуйте вушні затички під час купання.

  • Ніколи не чистьте вуха ватяними паличками.

  • Добре просушуйте вуха після купання.

Свербіж після купання у прісній воді

Викликається паразитами, які проникають у шкіру у прісних водоймах.

Щоб запобігти:

  • Уникайте купання в озерах із попередженням про зараження.

  • Одразу після купання насухо витріть шкіру рушником — паразити активуються після випаровування води.

Більшість літніх проблем зі шкірою минають самі, але якщо висип не зникає, погіршується або супроводжується іншими симптомами — зверніться до дерматолога. Особливо, якщо ви підозрюєте інфекцію чи алергічну реакцію.

Літній сезон — це час піклуватися про себе. Гарна шкіра — не тільки естетика, але й індикатор загального здоров’я. Коли ви озброїні порадами фахівців, ви зможете насолоджуватись кожною миттю сонячного літа без неприємних сюрпризів.

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