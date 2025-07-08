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Літо та шкіра: 12 розповсюджених проблем і як їх уникнути
Літо — це час сонячних днів, відпусток і пляжного відпочинку. Але разом із задоволенням приходять і виклики для нашої шкіри.
Спека, волога, сонце, морська сіль і хлорована вода можуть стати справжнім випробуванням для епідермісу. Видання American Academy of Dermatology Association назвало 12 найпоширеніших літніх проблем зі шкірою та як ефективно попередити їхню появу.
Висипання від акне
У спеку піт змішується з бактеріями та шкірним салом, закупорює пори, особливо у тих, хто схильний до акне.
Що робити:
Обережно промокайте піт чистим рушником — не витирайте.
Періть головні убори, пов’язки, рушники та спортивний одяг після кожного використання.
Використовуйте косметику з позначкою «non-comedogenic» (не закупорює пори).
Суха та подразнена шкіра, попри вологість
Сонце, кондиціонери, морська та хлорована вода можуть зробити шкіру сухою навіть у спекотному вологому кліматі.
Рішення:
Приймайте душ після басейну з м’яким гелем для тіла, бажано для плавців.
Уникайте використання гарячої води — краще тепла чи прохолодна.
Зволожуйте шкіру після кожного купання, обирайтн креми без ароматизаторів.
Вмикайте зволожувач повітря вдома, якщо кондиціонер сушить шкіру.
Фолікуліт — запалення волосяних фолікулів
Це нагадує акне, але супроводжується свербінням і болем.
Як уникнути:
Одразу після тренування переодягайтеся та приймайте душ.
Носіть вільний одяг, який дихає.
Уникайте джакузі чи гідромасажних ванн з невідомим рівнем хлору.
Інфекції після манікюру чи педикюру
Салонні процедури можуть стати джерелом грибкових чи бактеріальних інфекцій.
Рекомендується:
Обирайте перевірені салони з ліцензією.
Ніколи не дозволяйте обрізати кутикулу.
Ідеально — мати власні стерильні інструменти.
Мелазма
Сонце посилює прояви темних плям, переважно на обличчі.
Порада:
Щодня наносьте крем з SPF 30 або вище.
Носіть капелюхи з широкими полями.
Уникайте сонця у пікові години (з 11 до 16).
Алергічні реакції на рослини
Отруйний плющ, дуб або сумах містять урусіол, який викликає сильний свербіж.
Профілактика:
Вивчіть зовнішній вигляд цих рослин.
Носіть закритий одяг під час походів у ліс.
Якщо доторкнулися — негайно промийте шкіру милом і водою.
Пітниця (теплова висипка)
Це дрібні сверблячі прищики, які виникають через заблоковані потові залози.
Щоб уникнути:
Обирайте легкий одяг з натуральних тканин.
Тренуйтеся у прохолодний час або у кондиціонованому приміщенні.
Приймайте охолоджувальний душ після активності.
Морський висип
Викликається личинками медуз або анемон, які застряють під купальником.
Рішення:
Уникайте вод, де були зареєстровані випадки подібного висипу.
Після купання швидко знімайте купальник і приймайте душ.
Якщо з’явився висип — не тріть шкіру.
Алергія на сонце
Деякі ліки чи генетична схильність можуть викликати висип у відповідь на ультрафіолет.
Як уникнути:
Уточніть у лікаря чи викликає ваш препарат фотосенсибілізацію.
Використовуйте захисний крем і закритий одяг.
Сонячні опіки
Одна з найпоширеніших проблем літа, яка може призвести до раку шкіри.
Профілактика:
Наносьте сонцезахисний крем SPF 30+ що дві години.
Носіть капелюхи, окуляри та одяг із захистом від ультрафіолету.
Уникайте прямого сонця вдень.
«Вухо плавця»
Вода, яка потрапила у слуховий канал, сприяє розвитку інфекції.
Поради:
Використовуйте вушні затички під час купання.
Ніколи не чистьте вуха ватяними паличками.
Добре просушуйте вуха після купання.
Свербіж після купання у прісній воді
Викликається паразитами, які проникають у шкіру у прісних водоймах.
Щоб запобігти:
Уникайте купання в озерах із попередженням про зараження.
Одразу після купання насухо витріть шкіру рушником — паразити активуються після випаровування води.
Більшість літніх проблем зі шкірою минають самі, але якщо висип не зникає, погіршується або супроводжується іншими симптомами — зверніться до дерматолога. Особливо, якщо ви підозрюєте інфекцію чи алергічну реакцію.
Літній сезон — це час піклуватися про себе. Гарна шкіра — не тільки естетика, але й індикатор загального здоров’я. Коли ви озброїні порадами фахівців, ви зможете насолоджуватись кожною миттю сонячного літа без неприємних сюрпризів.