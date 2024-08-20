Лужна вода: корисний напій для вашого здоров’я

Лужна вода має підвищений pH рівень, що робить її менш кислою порівняно зі звичайною водою, а це має певні переваги для нашого здоров’я.

На сторінці Ancient Dig In показали, як приготувати лужну воду, яку, як вважає більшість людей, набагато приємніше і легше пити та яка має свої переваги та корисні властивості для здоров’я людини.

Переваги лужної води:

Баланс pH . Лужна вода може допомогти нейтралізувати надлишок кислот в організмі, що сприяє підтримці загального кислотно-лужного балансу.

. Лужна вода може допомогти нейтралізувати надлишок кислот в організмі, що сприяє підтримці загального кислотно-лужного балансу. Гідратація. Ця вода може легше засвоюватися організмом, а це покращує гідратацію і загальне самопочуття.

Ця вода може легше засвоюватися організмом, а це покращує гідратацію і загальне самопочуття. Антиоксидантні властивості . Лужна вода може допомогти у боротьбі з вільними радикалами в організмі.

. Лужна вода може допомогти у боротьбі з вільними радикалами в організмі. Покращення травлення. Вода може зменшити кислотність шлунка, а це своєю чергою може полегшити симптоми печії та покращити травлення.

Вода може зменшити кислотність шлунка, а це своєю чергою може полегшити симптоми печії та покращити травлення. Здоров'я кісток. Існує припущення, що лужна вода може підтримувати здоров’я кісток, зменшуючи ризик втрати кальцію.

Приготування

Інгредієнти:

Огірок 1 шт.

Лимон 1 шт.

Вода 1 л

Приготування:

Наріжте огірок і лимон;

Покладіть їх в банку і залийте водою;

Залиште воду настоятися на ніч;

Як правильно використовувати лужну воду

Хоча лужна вода має потенційні переваги, важливо нею не зловживати. Пити її в помірних кількостях і не замінювати нею звичайну воду. Перед її вживанням краще проконсультуйтесь із лікарем, особливо якщо у вас є хронічні захворювання або проблеми з нирками.

Лужна вода може бути корисним доповненням до вашого щоденного раціону, але її ефективність і вплив на здоров'я варто оцінювати в контексті загального способу життя та раціону.

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