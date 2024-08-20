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Лужна вода: корисний напій для вашого здоров’я

Лужна вода: корисний напій для вашого здоров’я

Лужна вода: корисний напій для вашого здоров’я / Фото: Credits

Лужна вода має підвищений pH рівень, що робить її менш кислою порівняно зі звичайною водою, а це має певні переваги для нашого здоров’я.

На сторінці Ancient Dig In показали, як приготувати лужну воду, яку, як вважає більшість людей, набагато приємніше і легше пити та яка має свої переваги та корисні властивості для здоров’я людини.

Переваги лужної води:

  • Баланс pH. Лужна вода може допомогти нейтралізувати надлишок кислот в організмі, що сприяє підтримці загального кислотно-лужного балансу.
  • Гідратація. Ця вода може легше засвоюватися організмом, а це покращує гідратацію і загальне самопочуття.
  • Антиоксидантні властивості. Лужна вода може допомогти у боротьбі з вільними радикалами в організмі.
  • Покращення травлення. Вода може зменшити кислотність шлунка, а це своєю чергою може полегшити симптоми печії та покращити травлення.
  • Здоров'я кісток. Існує припущення, що лужна вода може підтримувати здоров’я кісток, зменшуючи ризик втрати кальцію.

Приготування

Інгредієнти:

  • Огірок 1 шт.
  • Лимон 1 шт.
  • Вода 1 л

Приготування:

  • Наріжте огірок і лимон;
  • Покладіть їх в банку і залийте водою;
  • Залиште воду настоятися на ніч;

Як правильно використовувати лужну воду

Хоча лужна вода має потенційні переваги, важливо нею не зловживати. Пити її в помірних кількостях і не замінювати нею звичайну воду. Перед її вживанням краще проконсультуйтесь із лікарем, особливо якщо у вас є хронічні захворювання або проблеми з нирками.

Лужна вода може бути корисним доповненням до вашого щоденного раціону, але її ефективність і вплив на здоров'я варто оцінювати в контексті загального способу життя та раціону.

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