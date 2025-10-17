ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
2 хв

Лимон або лайм: у чому між ними різниця та що корисніше для вашого здоров’я

Лимони та лайми — незамінні цитрусові на кухні та у щоденному раціоні. Їх додають у воду, салати, маринади та десерти. Але який фрукт справді корисніший, а який більше підходить для конкретних цілей спробуємо розібратися.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Лимон або лайм: у чому між ними різниця та що корисніше для вашого здоров’я

Лимон або лайм: у чому між ними різниця та що корисніше для вашого здоров’я / © Credits

Видання Real Simple розповіло, що, на перший погляд, різниця досить проста: лимон — яскраво-жовтий, лайм — зеленуватий. Та крім кольору, ці фрукти трохи відрізняються за складом.

  • Лимон містить трохи більше вітаміну С, фолієвої кислоти, калію та вітаміну B6.

  • Лайм відзначається більшою кількістю цитрусової кислоти, має насиченіший аромат і трохи вищий вміст деяких мінералів.

Обидва фрукти корисні та дуже схожі за поживністю, але вибір залежить від того, які саме цілі ви переслідуєте.

Кому підходить лимон

Лимон — ідеальний для тих, хто прагне:

  • підтримки імунітету: вітамін С допомагає організму швидше відновлюватися;

  • здорової шкіри та колагену: вітамін С сприяє виробленню колагену;

  • щоденної гідратації: лимон у воді робить пиття приємнішим і мотивує пити більше рідини.

Лимон особливо корисний для жінок, які годують груддю, людей з обмеженим раціоном або тих, хто бореться з хронічними захворюваннями.

Кому обрати лайм

Лайм чудово підходить для:

  • серцево-судинного здоров’я: заміна солі на лайм у стравах знижує навантаження на серце;

  • профілактики каменів у нирках: завдяки високому вмісту цитрусової кислоти;

  • кухонних експериментів: лайм додає яскравого смаку маринадам, соусам і овочевим стравам.

Невеликий лайм містить 20–25 мг вітаміну С і багатий на флавоноїди — антиоксиданти, які підтримують здоров’я.

Лимон або лайм, що обирати

  • Для ранкового тонусу та гідратації: лимонна вода.

  • Для маринадів та смаку у стравах: лайм.

  • Для нирок і травлення: лайм.

  • Для шкіри та колагену: лимон.

Головне не лише у кількості вітамінів, а й у задоволенні від смаку. Якщо лимонна вода мотивує вас пити більше, це вже користь для здоров’я. Лайм же робить овочі смачнішими.

Лайфгаки

  • Додавайте лимон або лайм у воду, чай, соуси та салати, це не тільки смак, а й користь.

  • Зберігайте фрукти у холодильнику до 2 тижнів, так вони довше залишаться свіжими.

  • Використовуйте цедру, вона містить ефірні олії та аромат, а також антиоксиданти.

Обидва фрукти корисні, але лимон більше підходить для щоденного вітамінного підсилення та догляду за шкірою, а лайм — для серця, нирок і кулінарних експериментів. Включайте обидва у раціон і насолоджуйтесь смаком і користю.

Дата публікації
Кількість переглядів
183
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie