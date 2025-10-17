- Дата публікації
Лимон або лайм: у чому між ними різниця та що корисніше для вашого здоров’я
Лимони та лайми — незамінні цитрусові на кухні та у щоденному раціоні. Їх додають у воду, салати, маринади та десерти. Але який фрукт справді корисніший, а який більше підходить для конкретних цілей спробуємо розібратися.
Видання Real Simple розповіло, що, на перший погляд, різниця досить проста: лимон — яскраво-жовтий, лайм — зеленуватий. Та крім кольору, ці фрукти трохи відрізняються за складом.
Лимон містить трохи більше вітаміну С, фолієвої кислоти, калію та вітаміну B6.
Лайм відзначається більшою кількістю цитрусової кислоти, має насиченіший аромат і трохи вищий вміст деяких мінералів.
Обидва фрукти корисні та дуже схожі за поживністю, але вибір залежить від того, які саме цілі ви переслідуєте.
Кому підходить лимон
Лимон — ідеальний для тих, хто прагне:
підтримки імунітету: вітамін С допомагає організму швидше відновлюватися;
здорової шкіри та колагену: вітамін С сприяє виробленню колагену;
щоденної гідратації: лимон у воді робить пиття приємнішим і мотивує пити більше рідини.
Лимон особливо корисний для жінок, які годують груддю, людей з обмеженим раціоном або тих, хто бореться з хронічними захворюваннями.
Кому обрати лайм
Лайм чудово підходить для:
серцево-судинного здоров’я: заміна солі на лайм у стравах знижує навантаження на серце;
профілактики каменів у нирках: завдяки високому вмісту цитрусової кислоти;
кухонних експериментів: лайм додає яскравого смаку маринадам, соусам і овочевим стравам.
Невеликий лайм містить 20–25 мг вітаміну С і багатий на флавоноїди — антиоксиданти, які підтримують здоров’я.
Лимон або лайм, що обирати
Для ранкового тонусу та гідратації: лимонна вода.
Для маринадів та смаку у стравах: лайм.
Для нирок і травлення: лайм.
Для шкіри та колагену: лимон.
Головне не лише у кількості вітамінів, а й у задоволенні від смаку. Якщо лимонна вода мотивує вас пити більше, це вже користь для здоров’я. Лайм же робить овочі смачнішими.
Лайфгаки
Додавайте лимон або лайм у воду, чай, соуси та салати, це не тільки смак, а й користь.
Зберігайте фрукти у холодильнику до 2 тижнів, так вони довше залишаться свіжими.
Використовуйте цедру, вона містить ефірні олії та аромат, а також антиоксиданти.
Обидва фрукти корисні, але лимон більше підходить для щоденного вітамінного підсилення та догляду за шкірою, а лайм — для серця, нирок і кулінарних експериментів. Включайте обидва у раціон і насолоджуйтесь смаком і користю.