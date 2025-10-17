Лимон або лайм: у чому між ними різниця та що корисніше для вашого здоров’я / © Credits

Видання Real Simple розповіло, що, на перший погляд, різниця досить проста: лимон — яскраво-жовтий, лайм — зеленуватий. Та крім кольору, ці фрукти трохи відрізняються за складом.

Лимон містить трохи більше вітаміну С, фолієвої кислоти, калію та вітаміну B6.

Лайм відзначається більшою кількістю цитрусової кислоти, має насиченіший аромат і трохи вищий вміст деяких мінералів.

Обидва фрукти корисні та дуже схожі за поживністю, але вибір залежить від того, які саме цілі ви переслідуєте.

Кому підходить лимон

Лимон — ідеальний для тих, хто прагне:

підтримки імунітету: вітамін С допомагає організму швидше відновлюватися;

здорової шкіри та колагену: вітамін С сприяє виробленню колагену;

щоденної гідратації: лимон у воді робить пиття приємнішим і мотивує пити більше рідини.

Лимон особливо корисний для жінок, які годують груддю, людей з обмеженим раціоном або тих, хто бореться з хронічними захворюваннями.

Кому обрати лайм

Лайм чудово підходить для:

серцево-судинного здоров’я: заміна солі на лайм у стравах знижує навантаження на серце;

профілактики каменів у нирках: завдяки високому вмісту цитрусової кислоти;

кухонних експериментів: лайм додає яскравого смаку маринадам, соусам і овочевим стравам.

Невеликий лайм містить 20–25 мг вітаміну С і багатий на флавоноїди — антиоксиданти, які підтримують здоров’я.

Лимон або лайм, що обирати

Для ранкового тонусу та гідратації: лимонна вода.

Для маринадів та смаку у стравах: лайм.

Для нирок і травлення: лайм.

Для шкіри та колагену: лимон.

Головне не лише у кількості вітамінів, а й у задоволенні від смаку. Якщо лимонна вода мотивує вас пити більше, це вже користь для здоров’я. Лайм же робить овочі смачнішими.

Лайфгаки

Додавайте лимон або лайм у воду, чай, соуси та салати, це не тільки смак, а й користь.

Зберігайте фрукти у холодильнику до 2 тижнів, так вони довше залишаться свіжими.

Використовуйте цедру, вона містить ефірні олії та аромат, а також антиоксиданти.

Обидва фрукти корисні, але лимон більше підходить для щоденного вітамінного підсилення та догляду за шкірою, а лайм — для серця, нирок і кулінарних експериментів. Включайте обидва у раціон і насолоджуйтесь смаком і користю.