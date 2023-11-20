Магнітні бурі цього тижня: чого очікувати від сонячної активності 20-26 листопада

Цього тижня геомагнітна активність лишається на невисоких рівнях, в другій половині тижня можливе поступове зростання.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на тиждень 20 - 26 листопада 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Очікується, що сонячна активність буде низькою з ймовірністю M-класу (R1 - Незначний) до 22 листопада.

Середовище сонячного вітру зазнає посилення від викиду корональної маси, яка залишила Сонце 16 листопада. Подія закінчиться 20 листопада.

Геомагнітне поле досягне G1 (малого) рівня геомагнітної бурі 20 листопада через очікуване прибуття викиду корональної маси 16 листопада. Підвищення до активних рівнів ймовірно з 22 листопада до 1 грудня, найбільша активність очікується 21-25 та 27-28 листопада через початок позитивної полярності швидкісних потоків корональних дір.

Нагадаємо, раніше ми писали чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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