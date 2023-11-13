Магнітні бурі цього тижня: чого очікувати від сонячної активності

Цього тижня не варто чекати особливо інтенсивних магнітних бур. Можливі невеликі коливання на низьких рівнях.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на тиждень 13 – 19 листопада 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
06 - 12 листопада Сонячна активність коливалася від низького до помірного рівня. Тоді як активність геомагнітного поля коливалася від тихого G1 до помірного G2 штормового рівня.
Згідно прогнозу, 13 – 19 листопада очікується, що сонячна активність коливатиметься від дуже низького до помірного рівня (R1-R2), який припаде на 13-15 листопада і пізніше 19 листопада-09 грудня.
13 листопада активність геомагнітного поля буде на рівні G1 через постійну активність коронального викиду маси.
14-16 листопада очікуються рівні від тихих до нестабільних.
13-17 листопада потік електронів на геосинхронній орбіті досягне високих рівнів.
Нагадаємо, раніше ми писали чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.
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