На початку тижня геомагнітна активність буде на підвищених рівнях, але поступово знижуватиметься ближче до кінця тижня.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на тиждень 27 листопада - 3 грудня 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Сонячна активність буде дуже незначною у період 2-12 грудня, з ймовірністю помірних (R1) рівнів 27-30
листопада та 01 грудня.
Очікується, що посилення сонячного вітру поступово розвиватиметься 27-28 листопада.
Геомагнітне поле досягне активних рівнів 27-28 листопада (4 бали). Спокійні умови прогнозують 29 листопада та 30-03 грудня (1-2 бали).
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