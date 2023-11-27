На початку тижня геомагнітна активність буде на підвищених рівнях, але поступово знижуватиметься ближче до кінця тижня.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на тиждень 27 листопада - 3 грудня 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Сонячна активність буде дуже незначною у період 2-12 грудня, з ймовірністю помірних (R1) рівнів 27-30

листопада та 01 грудня.

Очікується, що посилення сонячного вітру поступово розвиватиметься 27-28 листопада.

Геомагнітне поле досягне активних рівнів 27-28 листопада (4 бали). Спокійні умови прогнозують 29 листопада та 30-03 грудня (1-2 бали).

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