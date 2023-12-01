Магнітні бурі, прогноз на тиждень: чого очікувати від сонячної активності 4-10 грудня

Цього тижня геомагнітна активність буде на високих рівнях, але знизиться до кінця тижня.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на тиждень 4-10 грудня 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 4 грудня, очікується, що геомагнітна активність буде відповідати К-індексу 4 – жовтий рівень (середня сонячна буря), а вже у вівторок – 5 грудня – підвищиться до червоного рівня – К-індекс 5 – це сильна буря, здатна впливати на самопочуття людей.

6 та 7 грудня очікується середня сонячна активність з К-індексом 4, а вже до кінця тижня – 8-10 грудня – вона знизиться до зеленого рівня з індексом 2 і магнітосфера прийде до норми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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