Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 1-3 квітня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1-3 квітня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

1 квітня очікується потужна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття людей. 2 квітня сонячна активність знизиться до К-індексу 3 (зелений рівень), що відповідає мінімальному геомагнітному хвилюванню, і залишатиметься такою також 3 квітня.

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