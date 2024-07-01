Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 1-3 липня

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 1-3 липня

Прогноз магнітних бур на 1, 2, 3 липня / Фото: www.credits

Найближчим часом очікується підвищена сонячна активність.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1-3 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 1 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає відчутній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. До вівторка, 2 липня, буря знизить свою потужність до К-індексу 4 (жовтий рівень) і залишатиметься такою і в середу, 3 липня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Читайте також:

Магнітні бурі – міф чи реальність? ТСН зібрала думки науковців та медиків!

Магнітні бурі – міф чи реальність? ТСН зібрала думки науковців та медиків!

Повʼязані теми:

Наступна публікація