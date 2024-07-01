Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 1-3 липня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1-3 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 1 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає відчутній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. До вівторка, 2 липня, буря знизить свою потужність до К-індексу 4 (жовтий рівень) і залишатиметься такою і в середу, 3 липня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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