Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 1-3 лютого

Найближчим часом очікується зниження сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1-3 лютого 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Сильне підвищення магнітної активності, яке розпочалося ще 22 січня, нарешті пішло на спад. 1 лютого очікується помірна геомагнітна активність з К-індексом 3 (зелений рівень) – невелике магнітне хвилювання, проте вже 2 та 3 лютого магнітосфера буде в нормі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.
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