Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 1-3 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1-3 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Новий – 2024-й – рік розпочнеться з помірної геомагнітної активності. Сьогодні, 1 січня, сила магнітних бур буде відповідати К-індексу 3 (зелений рівень) – слабкий вплив на самопочуття людей – і зберігатиметься така до завтра, 2 січня. А 3 січня очікується зниження рівня активності до К-індексу 2 – магнітосфера прийде до норми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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