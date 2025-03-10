Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 10-12 березня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10-12 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 10 березня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. У вівторок, 11 березня, та середу, 12 березня, вона трохи вщухне – до К-індексу 4 (жовтий рівень), але може все одно залишатися відчутною.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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