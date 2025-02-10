Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 10-12 лютого

Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 10-12 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок, 10 лютого, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. У вівторок, 11 лютого, буря трохи вщухне — до К-індексу 4 (жовтий рівень), а в середу, 12 лютого, магнітосфера має прийти в норму.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
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