Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 11-13 березня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-13 березня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Потужна буря, що вирувала останній тиждень, не збирається відступати, але знизить свою потужність. 11 березня очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає сильній магнітній бурі. 12 та 13 березня сонячна активність знизиться до К-індексу 3 (зелений рівень), помірної сонячної активності.

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