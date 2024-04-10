Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 11-13 квітня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-13 квітня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Сонячна активність знижується: 11 квітня очікується помірне геомагнітне хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень). А вже 12 і 13 квітня магнітосфера прийде до норми.

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