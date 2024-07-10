Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 11-13 липня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-13 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У четвер та п'ятницю, 11 та 12 липня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі. Проте вже в суботу, 13 липня, магнітосфера прийде до норми.

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