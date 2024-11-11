Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 11-13 листопада

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-13 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 11 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. У вівторок та середу, 12 та 13 листопада, буря трохи вщухне – до К-індексу 4 (жовтий рівень).

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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