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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 12-14 грудня

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 12-14 грудня

Прогноз магнітних бур на 12, 13, 14 грудня / Фото: www.credits

Найближчим часом не очікується високої сонячної активності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12-14 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У четвер, 12 грудня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень) – несильні магнітні хвилювання, які вже до п'ятниці, 13 грудня, вщухнуть. У суботу, 14 грудня, магнітосфера прийде до норми, буря не очікується.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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