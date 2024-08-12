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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 12-14 серпня

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 12-14 серпня

Прогноз магнітних бур на 12, 13, 14 серпня / Фото: Credits

Найближчим часом очікується зниження сонячної активності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12-14 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 12 серпня, очікується сонячна активність з К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає потужній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. У вівторок, 13 серпня, та середу, 14 серпня, буря знизить свою активність – до К-індексу 4 (жовтий рівень), але все одно залишатиметься досить відчутною.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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