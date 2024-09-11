Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 12-14 вересня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12-14 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

З четверга, 12 вересня, по суботу, 14 вересня очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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