Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 13-15 червня

Найближчим часом очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-15 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
З 13 по 15 червня очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень) – геомагнітні хвилювання та бурі відсутні.
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