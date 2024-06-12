Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 13-15 червня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-15 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

З 13 по 15 червня очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень) – геомагнітні хвилювання та бурі відсутні.

Читайте також: