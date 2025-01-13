Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 13-15 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-15 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 13 січня, очікується нормальна магнітосфера, без бур. Проте вже у вівторок, 14 січня, будуть невеликі магнітні хвилювання, які не здатні впливати на самопочуття людей. У середу, 15 січня, магнітосфера прийде до норми.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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