Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 13-15 травня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-15 травня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Потужна магнітна буря, яка розпочалася ще ввечері 10 травня, не відступає. У понеділок, 13 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 8 (червоний рівень), що відповідає найпотужнішій магнітній бурі, здатній впливати на організм людини. У вівторок, 14 травня, буря знизить свою активність до К-індексу 5 (червоний рівень), але все ще залишатиметься потужною аж до середи, 15 травня.

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