Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 14-16 березня

Найближчим часом не очікується потужних магнітних бур.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14-16 березня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Потужна буря, що вирувала останній тиждень, нарешті відступила. 14 березня очікується помірна сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабкому магнітному хвилюванню. 15 та 16 березня сонячна активність знизиться до К-індексу 2 (зелений рівень) і магнітосфера прийде в норму.
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