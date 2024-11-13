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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 14-16 листопада

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 14-16 листопада

Прогноз магнітних бур на 14, 15, 16 листопада / Фото: www.credits

Найближчим часом не очікується сильних магнітних бур.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14-16 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У четвер та п'ятницю, 14 та 15 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі, не здатній впливати на самопочуття людей. А в суботу, 16 листопада, магнітосфера прийде до норми.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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