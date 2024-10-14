Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 14-16 жовтня

Найближчим часом очікується зниження, та потім різке підвищення сонячної активності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14-16 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 14 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі. Така геомагнітосфера залишатиметься і у вівторок, 15 жовтня. Проте вже в середу, 16 жовтня, очікується підвищення сонячної активності до К-індексу 5 (червоний рівень) – магнітна буря.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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