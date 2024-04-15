Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 15-17 квітня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15-17 квітня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У понеділок, 15 квітня, геомагнітна активність підвищиться до К-індексу 5 (червоний рівень), що відповідає потужній магнітній бурі. Проте вже у вівторок та середу, 16 та 17 квітня, очікується помірне геомагнітне хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень).

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