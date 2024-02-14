Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 15-17 лютого

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15-17 лютого 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Після кількох днів потужних магнітних бур 15 лютого очікується зниження сонячної активності до К-індексу 3 (зелений рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі. Проте вже 16 лютого магнітосфера прийде в норму і залишатиметься такою до 17 лютого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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