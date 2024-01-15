Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 15-17 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15-17 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Сьогодні, 15 січня, очікується геомагнітна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, яка може впливати на самопочуття людей. Завтра, 16 січня, її активність впаде до К-індексу 3 (зелений рівень) – слабкої магнітної бурі, що мінімально впливає на здоров'я людей, така сонячна активність залишатиметься і 17 січня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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