Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 16-18 грудня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16-18 грудня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 16 грудня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень) – несильні магнітні хвилювання, які вже до вівторка, 17 грудня, посиляться до К-індексу 4 (жовтий рівень) – несильної магнітної бурі. У середу, 18 грудня, магнітосфера прийде в норму, бурі не очікуються.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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