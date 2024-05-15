Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 16-18 травня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16-18 травня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Потужна магнітна буря, що почалася ще ввечері 10 травня, потихеньку вщухає. У четвер, 16 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає помірній геомагнітній обстановці. Однак у п'ятницю, 17 травня, буде підвищення геомагнітної активності до К-індексу 4 (жовтий рівень) – це слабка магнітна буря, яка вщухне до п'ятниці, 18 травня.

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