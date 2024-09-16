Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 16-18 вересня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16-18 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 16 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає потужній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. До вівторка, 17 вересня, та середи, 18 вересня, буря трохи вщухне – до К-індексу 5 (червоний рівень), – але залишатиметься все ще відчутною,

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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