Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 16-18 вересня

Найближчим часом очікується висока сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16-18 вересня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок, 16 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 7 (червоний рівень), що відповідає потужній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей. До вівторка, 17 вересня, та середи, 18 вересня, буря трохи вщухне – до К-індексу 5 (червоний рівень), – але залишатиметься все ще відчутною,
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Читайте також:
- Топ-5 речей, які кардіолог радить ніколи не робити
- Топ-5 товарів, які потрібно вживати перед тренуванням
- Що відбувається з організмом, якщо ви пізно лягаєте спати