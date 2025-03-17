Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 17-19 березня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17-19 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 17 березня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає відчутній магнітній бурі, яка вщухне лише у другу половину вівторка, 18 березня. А в середу, 19 березня, буде помірна сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень) – невеликі магнітні хвилювання.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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