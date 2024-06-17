Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 17-19 червня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17-19 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У понеділок, 17 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає помірному геомагнітному хвилюванню, яке вже у вівторок, 18 червня, збільшиться до К-індексу 4 (жовтий рівень) – слабкої магнітної бурі, але в Середа, 19 червня, знову знизиться до К-індексу 3.

Читайте також: