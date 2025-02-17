Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 17-19 лютого

Найближчим часом очікується підвищена сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17-19 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок та вівторок, 17 та 18 лютого, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, не здатній впливати на самопочуття людей. У середу, 19 лютого, буря вщухне, але будуть невеликі магнітні хвилювання.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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