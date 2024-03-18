Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 18-20 березня

Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18-20 березня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
18 та 19 березня очікується слабка сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає спокійній геомагнітній обстановці. Однак 20 березня активність збільшиться до К-індексу 5 (червоний рівень), що відповідає потужній магнітній бурі.
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