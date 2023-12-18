Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 18-20 грудня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18-20 грудня 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Сьогодні, 18 грудня, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 6 (червоний рівень), яка зберігатиме свою потужність ще кілька днів – 19 та 20 грудня.

Червоний рівень відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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