Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 18-20 грудня

Автор
Юлія Кудринська
Дата публікації
Перегляди
257
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 18-20 грудня

Прогноз магнітних бур на 18-20 грудня / Фото: Credits

Найближчими три дні очікується висока геомагнітна активність.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18-20 грудня 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Сьогодні, 18 грудня, очікується сильна магнітна буря з К-індексом 6 (червоний рівень), яка зберігатиме свою потужність ще кілька днів – 19 та 20 грудня.

Червоний рівень відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

Читайте також:

Яка природа магнітних бурь і як вони впливають на людину

Яка природа магнітних бурь і як вони впливають на людину

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
257
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація