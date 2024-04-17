Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 18-20 квітня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18-20 квітня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У четвер, 18 квітня, очікується потужна магнітна буря з К-індексом 6 (червоний рівень), активність якої в п'ятницю, 19 квітня, знизиться до К-індексу 5 (червоний рівень), проте все одно вона залишатиметься сильною. У суботу, 20 квітня, очікується зниження геомагнітної активності до помірного рівня.

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