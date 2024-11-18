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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 18-20 листопада

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 18-20 листопада

Прогноз магнітних бур на 18, 19, 20 / Фото: www.credits

Найближчим часом очікуються перепади сонячної активності.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18-20 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 18 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі, не здатній впливати на самопочуття людей . , знову очікується слабка магнітна буря

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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