Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 18-20 січня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18-20 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

18 та 19 січня очікується геомагнітна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає спокійній геомагнітній обстановці. Однак 20 січня активність збільшиться на один пункт – до К-індексу 3, слабкої магнітної бурі, яка мінімально впливає на здоров'я людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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