Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 19-21 серпня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19-21 серпня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 19 серпня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі, яка вщухне до кінця дня. А у вівторок та середу, 20 та 21 серпня очікується активність з К-індексом 3 (зелений рівень) – невеликі магнітні хвилювання.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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